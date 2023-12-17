Потужна шестибальна магнітна буря накрила Землю: скільки триватимуть удари

Після потужного сонячного спалаху, який стався 14 грудня, Земля опинилася під дією потужних геомагнітних штормів червоного рівня.

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За даними meteoagent, 17 грудня магнітні бурі посилилися до шести балів з 9 можливих. Удари триватимуть до 19 грудня, проте стихнуть до 4 балів. Нова магнітна буря червоного рівня може повторитися вже 22 грудня, а потім настане період затишшя.

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За попереднім прогнозом, до кінця місяця сила геомагнітних ударів не перевищуватиме 2 та 3 балів – "зелений рівень".

Календар магнітних бур на грудень

Як пережити магнітні бурі та що робити метеозалежним

Магнітні бурі можуть впливати на стан здоров'я, зокрема на чутливість людей до певних факторів. Особливо вразливі до погодних аномалій є ті, хто має хронічні недуги, такі як бронхіальна астма, артрит, ревматизм, серцеві захворювання, або хто став жертвою струсу мозку, чи страждає на вегето-судинну дистонію або атеросклероз.

Великий відсоток метеопатів, тобто метеочутливих людей, проживає у великих містах, де забруднення повітря, смог та інші негативні фактори можуть підсилювати вплив погоди на організм.

Метеозалежності неможливо повністю позбавитися, але можна зменшити прояви цього явища. Медичні експерти рекомендують щоденні прогулянки на свіжому повітрі, регулярні фізичні вправи, правильне харчування, а також відмову від шкідливих звичок.

Однак, якщо метеочутливість виявляється вираженою і супроводжується важкими симптомами, слід звернутися до фахівця для отримання кваліфікованої допомоги.

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