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На Сонці стався найпотужніший за останні 6 років спалах: на Землі очікуються сильні магнітні бурі

Билім Олена

На Сонці стався найпотужніший за останні 6 років спалах: на Землі очікуються сильні магнітні бурі

Найбільший за останні шість років сонячний спалах стався 14 грудня. Він вже викликав проблеми з радіозв'язком з літаками.

Сила спалаху становила X2.8 – спалахи X-класу найсильніші з можливих і востаннє відбувалися 2017 року). Слід очікувати дуже сильні магнітні бурі, які впливають на метеозалежних людей, пише Space.com.

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Сонячні спалахи поділяються на п’ять класів залежно від потужності рентгенівського випромінювання: найменші спалахи – клас А, за ними йдуть B, C, M і X. Клас A0.0 дорівнює енергії випромінювання, що знаходиться на орбіті Землі, 10 нановатів на квадратний метр. Кожна літера означає 10-кратне збільшення вироблення енергії.

Потужні спалахи на Сонці часто супроводжуються корональними викидами маси (CME), які посилають величезні хмари сонячної плазми, що летять у космос зі швидкістю мільйонів миль на годину.

Як правило, гігантські вибухи на Сонці посилають сонячну плазму в космос, і хмари цих заряджених частинок можуть викликати геомагнітні бурі, досягаючи Землі.

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На Сонці стався найпотужніший за останні 6 років спалах: на Землі очікуються сильні магнітні бурі

Атмосфера Землі запобігає потраплянню шкідливого випромінювання сонячних спалахів на землю. Але це випромінювання все ще може впливати на наше життя — наприклад, впливаючи на сигнали, що надсилаються GPS і супутниками зв’язку, і спричиняючи припинення радіозв’язку.

Нагадаємо, попередні прогнози вказують, що потужні магнітні бурі очікуються на Землі з 15 по 19 грудня.

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