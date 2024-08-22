Трендові стрижки для жінок 45+, які 'стирають' зморшки з обличчя

Підбір вдалої зачіски може не лише підкреслити вашу природну красу, але й візуально омолодити на 10-15 років.

Стилісти радять жінкам після 45 років звернути увагу на зачіски, які природним шляхом підтягують обличчя та прибирають зморшки. Про це пише ТСН.

Боб-каре

Ця стрижка стане чудовим вибором для жінок 40+, які хочуть виглядати молодше та додати шарму своєму образу. Вона відома своєю універсальністю, оскільки пасує до будь-якої форми обличчя. Експерти зі стилю радять цю зачіску особливо тим, хто має квадратне чи кругле обличчя, адже вона згладжує риси та зменшує зайвий обсяг у ділянці щік.

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Каскад

Ця стрижка є однією з найпопулярніших варіантів для омолодження й ідеально підійде кожній жінці. Її багатошаровість створює враження невагомості та грайливості, завдяки чому жінка виглядає значно молодше. Ця модель ідеальна для тих, хто має тонке та не дуже міцне волосся, оскільки вона додає пишності та об’єму зачісці.

Текстуроване каре

Ця версія стрижки каре входить до переліку омолоджуючих зачісок завдяки своїй універсальності та стилю. Вона вирішує кілька завдань одночасно: омолоджує, робить волосся пишнішим, легко відростає та тривалий час зберігає форму. Стрижка додає динаміки волоссю при русі, що робить загальний вигляд більш легким та грайливим.

Градуйована стрижка

У цій зачісці волосся стрижеться на різні довжини, створюючи ефект пишності біля коріння та легкості на кінцях. Градуйовані стрижки створюють додатковий об’єм та візуальну густоту, що робить їх ідеальним вибором для тонкого волосся. Вони підходять для будь-якої довжини волосся, додаючи візуальної густоти та об’єму.

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