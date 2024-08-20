Омолоджують та підкреслюють красу: трендові стрижки для жінок 50+

У нинішньому осінньому сезоні фаворитами залишаються багаторівневі стрижки, які не вимагають складного догляду. Експерти з моди рекомендують дамам за 50 звернути увагу на градуйовані зачіски, які вирішують комплекс завдань одночасно. Про це пише ТСН.

Видовжене каре

Завдяки своїй вишуканості та зручності, видовжене каре не втрачає популярності вже кілька сезонів. Ця стрижка допомагає жінкам виглядати моложаво, сучасно і бездоганно.

Універсальність цієї зачіски робить її відмінним вибором для будь-якої форми обличчя та текстури волосся. Виконана в техніці градуювання, вона створює ефект легкості та свіжості, що робить її ідеальним рішенням для жінок за сорок.

Котяча стрижка

Ця стрижка стане чудовим вибором для тих, хто має тонке або пошкоджене волосся. Зачіска підходить для різної довжини, але найкраще розкривається на волоссі середньої довжини.

Вона має омолоджувальний ефект, коригує контури обличчя та підкреслює вилиці. Ця стрижка ефективно структурує волосся, надаючи йому правильної форми без зайвих зусиль, і зберігає вигляд надовго, що дозволяє відвідувати перукаря рідше.

Біксі

Ця стрижка поєднує елементи пікс і класичного бобу, чудово виглядає на короткому волоссі. Вона вирішує кілька завдань: маскує вікові зміни шкіри, додає волоссю об'єму та зменшує важкість нижньої частини обличчя.

Біксі підійде тим, хто прагне додати своєму образу елегантної недбалості. Цю зачіску можна створити як на прямому, так і на кучерявому волоссі.

Піксі

Ця стрижка залишається трендовою вже не перший рік і є чудовим вибором для жінок, які хочуть освіжити свій вигляд і кардинально змінити імідж. Вона візуально додає об'єму тонкому волоссю, не вимагаючи складного укладання.

Градуйовані пасма швидко набувають потрібної форми після миття. Для додаткової елегантності можна доповнити зачіску довгою косою чілкою, що надасть образу вишуканості та шарму.

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