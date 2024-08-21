Модні стрижки осені 2024: п'ять зачісок, які обов'язково варто спробувати

Літо поволі відступає, а осінь наближається з кожним днем. Це час, коли багато хто з нас шукає свіжості у своєму стилі, чи то через оновлення власного гардероба, чи через зміну іміджу, де ключову роль може відіграти нова зачіска.

Знаменита стилістка Лаура Полко переконана, що на піку популярності будуть пишні зачіски з довгими, шаруватими локонами, що нагадують стиль 90-х років. Водночас інші експерти в області краси стверджують, що короткі стрижки, як-от боб до підборіддя, також будуть в моді. Кріс Епплтон, експерт у сфері волосся, вважає, що боб – це класика, яка завжди буде актуальною. Про це пише ТСН.

Фахівці рекомендують п'ять трендових зачісок, на які варто звернути увагу цієї осені, щоб залишатися в тренді.

Зачіски з чубчиком-шторкою

"Чубчик зі шторкою не зникне найближчим часом", – каже Кріс Епплтон. Він не тільки вигідно підкреслює риси обличчя, але й додає образу сексуальності.

Лаура Полко також підтримує думку щодо цієї зачіски, підкреслюючи її універсальність: "Чубчик-шторка має чудовий вигляд практично на всіх – він так гарно обрамляє обличчя".

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Прямий боб

Стилісти впевнені, що прямий боб – це класика на всі часи. "Стрижка довжиною до підборіддя надзвичайно освіжає і завжди має дуже шикарний вигляд", – зазначає Епплтон. Багато знаменитостей вибирають різні варіації цієї зачіски – від мінібоба до моделей, які закінчуються між підборіддям і плечима. Але саме прямий короткий боб до підборіддя є варіантом на всі часи.

Ретро стрижки

Зачіска з чубчиком-шторкою та об'ємними шарами, натхненна стилем 70-х, знову набирає популярності. "Попрацюйте зі своєю природною текстурою, щоб створити такий кудлатий вигляд", – радить Епплтон.

Зачіска з довгими шарами

Тим, хто бажає зберегти довжину волосся, є можливість освіжити образ, не вкорочуючи його.

"Мені подобаються довгі шари, які укладені так, що це створює злегка скуйовджений вигляд. Це вдається надзвичайно сексуальним і милим", – зазначає Лаура Полко.

"Лоб" – довгий боб

Для тих, хто прагне залишити певну довжину волосся, гарним вибором стане довгий боб. Ба більше, змінивши довжину пасм навколо обличчя, можна істотно оновити свій образ.

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