Потребувала обіймів: кішка змусила жінку возити її в лікарню, бо ревнувала до собаки (відео)

Трирічна кішка з Каліфорнії Еббі обдурила свою власницю Сідні Морган, шкутильгаючи по дому, щоб отримати додаткові обійми.

Сідні, стурбована, що Еббі могла отримати травму, тричі відвідувала ветеринара, витративши 800 фунтів стерлінгів на рентген, знеболюючі та аналізи крові. Про цей випадок власниця кішки повідомила у своїх соцмережах.

Але виявилося, що Еббі просто ревнувала до собаки Сідні, який отримував додаткову увагу, будучи дійсно хворим. Ветеринар і Сідні дійшли висновку, що Еббі симулювала кульгавість, щоб отримати більше любові та уваги.

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Сідні радить власникам домашніх тварин завжди звертатися до ветеринара, якщо вони стурбовані здоров'ям своїх тварин.

А ось кілька порад, як не дати своїй кішці обдурити вас:

Зверніть увагу на інші ознаки хвороби: якщо ваша кішка дійсно хвора, вона, ймовірно, буде млявою, втратить апетит або матиме інші симптоми. Слідкуйте за поведінкою вашої кішки: якщо ваша кішка раптово починає шкутильгати або поводитися інакше, це може бути ознакою того, що вона намагається привернути вашу увагу. Не піддавайтеся на маніпуляції: якщо ви думаєте, що ваша кішка симулює, дайте їй додаткової уваги або ласки та спостерігайте за поведінкою.

Зрештою, найкращий спосіб переконатися, що ваша кішка здорова, - це регулярно водити її до ветеринара.

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