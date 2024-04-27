Топ 6 компактних та надійних дешевих автомобілів для всієї сім'ї

У часи економічної нестабільності практичність, доступність та компактність стають ключовими характеристиками при виборі автомобіля.

AutoOboz підготував добірку надійних хетчбеків, які можна придбати в Україні як у новому, так і у вживаному стані. Зробивши правильний вибір, ви зможете придбати надійний, практичний та доступний хетчбек, який прослужить вам довгі роки.

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1. Hyundai i30

Цей надійний хетчбек C-класу може похизуватися стильним дизайном та практичним салоном, що робить його ідеальним вибором для сімей.

Ціна: від 450 000 грн (новий), від 378 000 грн (б/у 2018 року).

2. Audi A3

Легендарна надійність Audi робить хетчбек A3 чудовим вибором, хоча нові моделі в Україні недоступні.

Ціна: від 308 000 грн (б/у третього покоління).

3. Mazda 2

Ця компактна модель зарекомендувала себе як надійна міська машина у багатьох країнах.

Ціна: від 297 000 грн (б/у четвертого покоління).

4. Mercedes A-class

Преміальний хетчбек A-class стає доступнішим на вторинному ринку.

Ціна: від 370 000 грн (б/у попереднього покоління).

5. Opel Karl

Простий та надійний Opel Karl, можливо, не дуже відомий в Україні, але пропонує чудову якість за доступною ціною.

Ціна: від 230 000 грн (б/у з пробігом 20 000 км).

6. Volkswagen Golf

Легендарна надійність Golf поєднується з доступною ціною.

Ціна: від 590 000 грн (новий 8-го покоління), від 180 000 грн (б/у 6-го покоління).

Крім вищезазначених моделей, на ринку представлено безліч інших надійних хетчбеків.

При виборі автомобіля важливо врахувати не лише його ціну, але й такі фактори:

Надійність: Дослідіть відгуки про модель, дізнайтеся про типові поломки.

Дослідіть відгуки про модель, дізнайтеся про типові поломки. Практичність: Скільки місця вам потрібно в салоні та багажнику?

Скільки місця вам потрібно в салоні та багажнику? Витрата палива: Чим менше палива споживає автомобіль, тим дешевше його експлуатувати.

Чим менше палива споживає автомобіль, тим дешевше його експлуатувати. Безпека: Ознайомтеся з результатами краш-тестів моделі.

Ознайомтеся з результатами краш-тестів моделі. Вартість обслуговування: Дізнайтеся, скільки коштує заміна витратних матеріалів, запчастин та ремонт автомобіля.

Повідомляється, що у березні поточного року в Україні було зареєстровано покупку приблизно 6,5 тисяч нових автомобілів. Це на 9,4% перевищує показники лютого та на 28,8% вище, ніж результати березня 2023 року. Лідером рейтингу продажів серед нових автомобілів знову став кросовер Renault Duster, який був проданий у кількості 920 одиниць, у виконанні для загального ринку.

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