Топ 6 компактних та надійних дешевих автомобілів для всієї сім'ї
У часи економічної нестабільності практичність, доступність та компактність стають ключовими характеристиками при виборі автомобіля.
AutoOboz підготував добірку надійних хетчбеків, які можна придбати в Україні як у новому, так і у вживаному стані. Зробивши правильний вибір, ви зможете придбати надійний, практичний та доступний хетчбек, який прослужить вам довгі роки.
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1. Hyundai i30
- Цей надійний хетчбек C-класу може похизуватися стильним дизайном та практичним салоном, що робить його ідеальним вибором для сімей.
- Ціна: від 450 000 грн (новий), від 378 000 грн (б/у 2018 року).
2. Audi A3
- Легендарна надійність Audi робить хетчбек A3 чудовим вибором, хоча нові моделі в Україні недоступні.
- Ціна: від 308 000 грн (б/у третього покоління).
3. Mazda 2
- Ця компактна модель зарекомендувала себе як надійна міська машина у багатьох країнах.
- Ціна: від 297 000 грн (б/у четвертого покоління).
4. Mercedes A-class
- Преміальний хетчбек A-class стає доступнішим на вторинному ринку.
- Ціна: від 370 000 грн (б/у попереднього покоління).
5. Opel Karl
- Простий та надійний Opel Karl, можливо, не дуже відомий в Україні, але пропонує чудову якість за доступною ціною.
- Ціна: від 230 000 грн (б/у з пробігом 20 000 км).
6. Volkswagen Golf
- Легендарна надійність Golf поєднується з доступною ціною.
- Ціна: від 590 000 грн (новий 8-го покоління), від 180 000 грн (б/у 6-го покоління).
Крім вищезазначених моделей, на ринку представлено безліч інших надійних хетчбеків.
При виборі автомобіля важливо врахувати не лише його ціну, але й такі фактори:
- Надійність: Дослідіть відгуки про модель, дізнайтеся про типові поломки.
- Практичність: Скільки місця вам потрібно в салоні та багажнику?
- Витрата палива: Чим менше палива споживає автомобіль, тим дешевше його експлуатувати.
- Безпека: Ознайомтеся з результатами краш-тестів моделі.
- Вартість обслуговування: Дізнайтеся, скільки коштує заміна витратних матеріалів, запчастин та ремонт автомобіля.
Повідомляється, що у березні поточного року в Україні було зареєстровано покупку приблизно 6,5 тисяч нових автомобілів. Це на 9,4% перевищує показники лютого та на 28,8% вище, ніж результати березня 2023 року. Лідером рейтингу продажів серед нових автомобілів знову став кросовер Renault Duster, який був проданий у кількості 920 одиниць, у виконанні для загального ринку.
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