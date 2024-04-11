Тільки не в холодильнику: експерти назвали 4 способи зберегти банани свіжими тривалий час

Банани - улюблений фрукт багатьох людей, але їх швидке псування може бути розчаруванням. Як же зберегти банани свіжими та апетитними протягом тривалого часу?

На щастя, є кілька простих способів уповільнити процес дозрівання та зберегти банани смачними протягом тижня або довше, пише видання Purewow.

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1. Не ховайте в холодильник!

Зберігання бананів в холодильнику може здатися логічним способом уповільнити дозрівання, але експерти не рекомендують цього робити. Низькі температури негативно впливають на процес дозрівання, роблячи банани м'якими та коричневими.

2. Повісьте банани або тримайте їх у пучках

Зберігання бананів у підвішеному стані або зв'язками допоможе запобігти появі коричневих плям. Це пов'язано з тим, що тиск від лежання на інших плодах може призвести до пошкоджень.

3. Захистіть стебла

Банани виділяють етилен - газ, який прискорює дозрівання. Щоб уповільнити цей процес, оберніть кінчики стебел бананів харчовою плівкою чи фольгою. Це допоможе зберегти їх свіжими довше.

4. Занурте коріння у воду

Цей цікавий метод випробуваний блогером Дастіном Хедлі може значно продовжити термін зберігання бананів. Просто занурте коріння зв'язки бананів у воду, і вони залишаться свіжими протягом 10-12 днів.

Фахівці радять зберігати банани подалі від інших фруктів. Деякі фрукти, такі як яблука та груші, виділяють ще більше етилену, ніж банани. Зберігання їх разом може призвести до того, що банани дозріють занадто швидко.

Якщо ваші банани все ж таки перезріли, не викидайте їх. Перезрілі банани можна використовувати для приготування багатьох страв, таких як банановий хліб, млинці, смузі та морозиво.

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