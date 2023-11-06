Кращі з прилавка: Як вибрати стиглі банани без ГМО
Банани – це солодкі, соковиті фрукти, які часто зустрічаються на столах багатьох українців. Цей популярний фрукт підходить і дорослим, і дітям, але не всі знають, як правильно вибирати банани, щоб упевнитися, що вони не містять ГМО.
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У виданні УНІАН розкрили секрети вибору бананів в магазині або на ринку. Нижче наведено ключові ознаки, які вказують на стиглість банана:
- Колір шкірки: Стиглий банан повинен бути рівномірно жовтого кольору без видимих зелених плям.
- Аромат: Запах гарного банана має бути насиченим та фруктовим.
- Коричневі точки: Наявність декількох коричневих точок на шкірці допускається, це звичайно ознака стиглості.
- Консистенція: Стиглий банан повинен бути пружним та щільним на дотик.
Важливо запам'ятати, що будь-які чорні вкраплення, ознаки гниття, а також занадто м'яка текстура банана свідчать про те, що фрукт несмачний, зіпсований або перезрілий і його не варто купувати.
Якщо ви хочете бути впевнені, що вибираєте банани без ГМО, звертайте увагу на етикетку. Виробники зобов'язані надати повну інформацію про продукт, і це включає коди продукту.
Органічні банани, які вирощені без використання хімікатів та не містять ГМО, можна впізнати за етикетками з кодами 4011 і 94011. Інші банани, зокрема ті, які мають п'ятизначний код, починаючи з цифри 8, слід уникати, оскільки це свідчить про можливе використання ГМО в їхньому виробництві.
Раніше ми писали про те, як правильно зберігати банани, щоб вони зберігались значно довше.
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