Кращі з прилавка: Як вибрати стиглі банани без ГМО

Банани – це солодкі, соковиті фрукти, які часто зустрічаються на столах багатьох українців. Цей популярний фрукт підходить і дорослим, і дітям, але не всі знають, як правильно вибирати банани, щоб упевнитися, що вони не містять ГМО.

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У виданні УНІАН розкрили секрети вибору бананів в магазині або на ринку. Нижче наведено ключові ознаки, які вказують на стиглість банана:

Колір шкірки: Стиглий банан повинен бути рівномірно жовтого кольору без видимих зелених плям. Аромат: Запах гарного банана має бути насиченим та фруктовим. Коричневі точки: Наявність декількох коричневих точок на шкірці допускається, це звичайно ознака стиглості. Консистенція: Стиглий банан повинен бути пружним та щільним на дотик.

Важливо запам'ятати, що будь-які чорні вкраплення, ознаки гниття, а також занадто м'яка текстура банана свідчать про те, що фрукт несмачний, зіпсований або перезрілий і його не варто купувати.

Якщо ви хочете бути впевнені, що вибираєте банани без ГМО, звертайте увагу на етикетку. Виробники зобов'язані надати повну інформацію про продукт, і це включає коди продукту.

Органічні банани, які вирощені без використання хімікатів та не містять ГМО, можна впізнати за етикетками з кодами 4011 і 94011. Інші банани, зокрема ті, які мають п'ятизначний код, починаючи з цифри 8, слід уникати, оскільки це свідчить про можливе використання ГМО в їхньому виробництві.

Раніше ми писали про те, як правильно зберігати банани, щоб вони зберігались значно довше.

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