Фахівці підказали, як пришвидшити дозрівання зелених бананів та де їх тримати, коли вони стиглі

Банани мають дуже короткий термін придатності – близько двох-трьох днів, якщо їх придбати, коли вони дозрілі. Зелені банани можуть стояти довше, але вони мають дозрівати правильно.

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Шкірка банана може легко пошкодитися, що може погіршити якість фрукта всередині, а також зменшити термін його зберігання. Експерти розповіли, як правильно зберігати банани, повідомляє Express.co.uk.

Зберігання фруктів у холодильнику може допомогти подовжити термін їх використання до 10 днів після дозрівання. Коли банани досягнуть бажаного кольору, просто покладіть їх у холодильник подалі від інших фруктів.

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Щоб прискорити дозрівання зелених бананів, помістіть їх у пакети. Гази, які вони виділяють, спрацюють.

Після цього поставте їх у холодильник, коли вони дозріють, щоб зупинити почорніння. Банани виділяють шалену кількість газу, який може передчасно дозріти поблизу фруктів, тому зберігайте їх окремо.

Нагадаємо, в деяких продуктах, які ми завжди вважали безалкогольними, міститься спирт. Зокрема, науковці стверджують, що незрілий банан містить близько 0,2% спирту, а стиглий – 0,4%

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