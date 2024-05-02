Лише наберетеся гріха: які продукти заборонено святити на Великдень
Свято Великодня, яке відзначає воскресіння Ісуса Христа, є ключовою подією в календарі православних християн. Цього року воно припадає на 5 травня, тож у неділю віряни підуть до церкви, щоб освятити продукти у великодньому кошику.
Команда UAportal спільно з УНІАН підготували рекомендації про те, що можна взяти з собою для освячення на Великдень, а що краще залишити вдома.
Які речі та продукти заборонено приносити на освячення
Щоб Великдень став відправною точкою на шляху до духовного зростання, а не до вчинення гріхів, слід прислухатися до настанов священнослужителів.
Читайте також: Що робити у передвеликодні та святкові дні, щоб у домі водилися гроші
Що заборонено на Великдень приносити до церкви:
- спиртні напої (окрім Кагору);
- кров'яну ковбасу;
- будь-які приклади матеріального достатку (наприклад, гроші, ювелірні вироби, ключі від житла чи автомобіля);
- ножі чи ножиці.
Не варто також включати до складу великоднього кошика фрукти та овочі, адже вони не заборонені під час посту і не потребують освячення.
Перелік продуктів, які можна освячувати на Великдень
Зазвичай, прихожани приносять до церкви не просто продукти, а особливі обрядові предмети та їжу, які є невід’ємною частиною Великоднього столу. Ось що вам потрібно взяти з собою до храму:
- свічки;
- рушник;
- паску;
- писанки або крашанки;
- сало або м'ясо;
- молоко, сир, масло і твердий сир;
- сіль;
- хрін;
- воду.
Кожен з цих елементів має глибокий символічний зміст. Наприклад, яйця – це знак вічного життя та воскресіння. Молочні продукти відображають жертовність Господа, сіль - достаток та захист від зла, а хрін – здоров'я та довголіття. М’ясні продукти освячуються, адже вони були заборонені під час посту, який завершується з приходом Великодня.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що категорично заборонено робити у Страсний тиждень перед Великоднем.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!