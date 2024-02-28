Лише два інгредієнти: приготуйте найпростіше універсальне тісто для вареників та пельменів

Вареники та пельмені – страва, яка подобається як дітям, так і дорослим. Головне у цій страві – приготувати тісто, яке не буде перебивати смак начинки.

Видання edunclub поділилося простим рецептом тіста для вареників і пельменів. Його родзинка в тому, що для нього потрібно лише два інгредієнти, які завжди є під рукою: борошно і сироватка.

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Сироватка робить тісто більш ніжним, а заморожені пельмені чи вареники після приготування не втрачають своїх властивостей. Тісто виходить пластичним, приємним в роботі й ніжним в готовому вигляді.

Інгредієнти:

Борошно - 3 склянки

Сироватка - склянка

Як приготувати тісто на вареники та пельмені без яєць

Спочатку треба просіяти борошно через сито. Потім додати сироватку. Якщо тісто не збирається в кулю, додайте ще трохи рідини.

Замісіть тісто. Його треба активно вимішувати руками до однорідності. Потім тісто треба розім'яти на робочій поверхні обома руками.

Готове тісто має бути еластичним, однорідним, м'яким, не липнути до рук і нагадувати глину.

Потім тісто треба накрити рушником або покласти в поліетиленовий пакет, щоб воно "відпочило". Розкачати тісто швидко і просто. Треба відрізати приблизно третину або чверть тіста, скачати ковбаску і нарізати на шматочки.

Розкачайте з кожного шматочка кружечки та вкладіть обрану вами начинку.

Порада:

Якщо ви хочете зробити тісто більш еластичним, можете додати столову ложку олії.

Для більш насиченого смаку можна додати в тісто 1/2 чайної ложки солі.

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