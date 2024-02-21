Ліниві пельмені без тіста для тих, хто ненавидить їх ліпити: покроковий рецепт з відео

Пельмені – це справжня кулінарна класика. Вони мегапопулярні, оскільки є доволі універсальною стравою.

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Вони можуть бути як ситним обідом, так і легкою вечерею. Їх можна їсти вареними та смаженими. Пельмені дуже зручні, якщо треба швидко нагодувати родину та власне й себе.

Блогерка danilchenko_77 поділилася рецептом "лінивих пельменів", для приготування яких тісто не потрібне. Натомість фарш "обгортається" кляром з борошна та яйця.

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Як приготувати ліниві пельмені без замісу тіста:

Фарш – 400 г

Цибуля – 1 шт.

Часник – 2 зубчики

Сіль, перець – на свій смак

Яйця – 3 шт.

Борошно – 150 г

Лавровий лист – 2 шт.

Перець горошком – 4-5 шт.

До фаршу треба додати подрібнену цибулю, вичавлений часник та спеції. Фарш треба добре вимісити та "відбити його" і сформувати кульки, як невеличкі фрикадельки.

Яйця збийте до однорідності у глибокій мисці.

Кульки з фаршу треба спочатку обваляти в борошні, а потім обмокнути та повторити.

Поставте каструлю з водою на плиті, додайте в неї сіль, перець горошком та лавровий лист. Коли вода закипить, у воду додайте сіль, перець горошком та лавровий лист.

Варити пельмені потрібно приблизно 10 хвилин. Перед подачею додайте вершкового масла, аби пельмені не злипалися.

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