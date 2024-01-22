Як приготувати ідеальне тісто для пельменів та вареників: додайте всього один інгредієнт
Пельмені та вареники – це традиційні українські страви, які люблять і дорослі, і діти. Щоб вони вийшли смачними та не розварилися, важливо правильно приготувати тісто.
Один із секретів приготування тіста для пельменів та вареників без яєць - це додати до нього трохи крохмалю. Крохмаль надає тісту еластичності та міцності, а також допомагає йому не розваритися під час приготування.
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Інгредієнти:
- Борошно пшеничне - 550 г
- Крохмаль картопляний - 3 столові ложки
- Вода - 350 мл
- Сіль за смаком
Спосіб приготування:
- Просійте борошно в миску, додайте крохмаль і сіль.
- Поступово вливайте воду в борошно, замішуючи тісто до однорідності.
- Замішане тісто загорніть у харчову плівку і поставте в холодильник на годину.
Порада:
- Для того, щоб тісто було більш еластичним, можна додати в нього 1 столову ложку рослинної олії.
- Перед ліпленням пельменів або вареників дайте тісту постояти при кімнатній температурі протягом 30 хвилин.
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