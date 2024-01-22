Як приготувати ідеальне тісто для пельменів та вареників: додайте всього один інгредієнт

Пельмені та вареники – це традиційні українські страви, які люблять і дорослі, і діти. Щоб вони вийшли смачними та не розварилися, важливо правильно приготувати тісто.

Відео дня

Один із секретів приготування тіста для пельменів та вареників без яєць - це додати до нього трохи крохмалю. Крохмаль надає тісту еластичності та міцності, а також допомагає йому не розваритися під час приготування.

Читайте також: Кухар поділився секретом приготування найкращого домашнього майонезу

Інгредієнти:

Борошно пшеничне - 550 г

Крохмаль картопляний - 3 столові ложки

Вода - 350 мл

Сіль за смаком

Спосіб приготування:

Просійте борошно в миску, додайте крохмаль і сіль. Поступово вливайте воду в борошно, замішуючи тісто до однорідності. Замішане тісто загорніть у харчову плівку і поставте в холодильник на годину.

Порада:

Для того, щоб тісто було більш еластичним, можна додати в нього 1 столову ложку рослинної олії.

Перед ліпленням пельменів або вареників дайте тісту постояти при кімнатній температурі протягом 30 хвилин.

Радимо також звернути увагу на рецепт скремблу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!