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Як приготувати ідеальне тісто для пельменів та вареників: додайте всього один інгредієнт

Ігор Романько

Як правильно зробити тісто для пельменів та вареників

Пельмені та вареники – це традиційні українські страви, які люблять і дорослі, і діти. Щоб вони вийшли смачними та не розварилися, важливо правильно приготувати тісто.

Один із секретів приготування тіста для пельменів та вареників без яєць - це додати до нього трохи крохмалю. Крохмаль надає тісту еластичності та міцності, а також допомагає йому не розваритися під час приготування.

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Інгредієнти:

  • Борошно пшеничне - 550 г
  • Крохмаль картопляний - 3 столові ложки
  • Вода - 350 мл
  • Сіль за смаком

Спосіб приготування:

  1. Просійте борошно в миску, додайте крохмаль і сіль.
  2. Поступово вливайте воду в борошно, замішуючи тісто до однорідності.
  3. Замішане тісто загорніть у харчову плівку і поставте в холодильник на годину.

Порада:

  • Для того, щоб тісто було більш еластичним, можна додати в нього 1 столову ложку рослинної олії.
  • Перед ліпленням пельменів або вареників дайте тісту постояти при кімнатній температурі протягом 30 хвилин.

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