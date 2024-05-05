Попелиця виїдає троянди: які засоби дійсно дієві проти шкідника

Троянди, безсумнівно, є одними з найулюбленіших садових рослин, адже вони чарують своїм вишуканим цвітінням та чудовим ароматом. Проте, ці красуні, на жаль, можуть стати жертвами численних шкідників, одним з найпоширеніших серед яких є попелиця.

Ці дрібні комахи, що живляться соком рослин, швидко розмножуються, завдаючи шкоди листю, стеблам та бутонам троянд. Їхнє тіло може бути зеленого, жовтого, коричневого або чорного кольору.

Пошкоджене попелицею листя може ставати згорнутим, зморщеним, знебарвленим або в'янути. Бутони та квіти можуть деформуватися, ставати тьмяними або навіть обпадати. Попелиця виділяє липку речовину, яка може спричинити появу на листках чорної плісняви, а також приваблювати мурах.

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Харчуючись соком рослини, попелиця послаблює її, роблячи більш вразливою до інших шкідників та хвороб. Деякі види попелиці можуть переносити віруси між рослинами, що може призвести до серйозних проблем.

Як позбутися попелиці на трояндах?

Існує декілька методів боротьби з попелицею на трояндах, серед яких безпечні та екологічні. Садівники радять обприскувати місце зосередження попелиці струменем води. Також можна використати м'яке рідке мило. Його розчиняють у воді в пропорції столова ложка мила на літр води. Обприскуйте троянди цим розчином.

Настій часнику: подрібніть 200 г часнику, залийте 10 л води та настоюйте протягом доби. Процідіть настій та обприскуйте ним троянди.

Відвар чистотілу: 200 г чистотілу залийте 10 л води, доведіть до кипіння та кип'ятіть 30 хвилин. Процідіть відвар та обприскуйте ним троянди.

Олія німу: цей природний пестицид виготовляється з олії, яку вичавлюють із насіння дерева німу (Azadirachta indica). Вона пригнічує здатність попелиці рухатися та харчуватися, перериває життєвий цикл і душить комах. Використовуйте олію німу відповідно до інструкцій і обов’язково покрийте всю рослину троянди, включаючи нижню частину листя, де може ховатися попелиця.

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