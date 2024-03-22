Такі олії перетворять ваше м'ясо на отруту: дієтолог попередила про небезпеку

Кулінарні олії завжди відігравали ключову роль у приготуванні їжі, однак, за словами експертів, не всі вони сприяють здоров'ю серця. Дієтологиня Крутика Нанаваті наголошує на важливості обережного підходу до вибору олії для приготування м'ясних страв, оскільки це може вплинути на стан серцево-судинної системи.

Пальмова та кокосова олії, які досить поширені в кулінарії, особливо небезпечні для здоров'я серця через високий вміст насичених жирів.

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Експерти застерігають, що вживання цих олій може підвищувати ризик серцевих захворювань та інших проблем зі здоров'ям. Замість цього, Нанаваті рекомендує звертати увагу на більш здорові альтернативи, такі як оливкова та авокадова олії.

Оливкова олія, яка багата на мононенасичені жири та антиоксиданти, може знизити ризик серцевих захворювань при помірному вживанні. З іншого боку, авокадова олія, яка має високу температуру димлення та корисні мононенасичені жири, вважається чудовим варіантом для приготування страв, що сприяють здоров'ю серця.

Такий усвідомлений вибір може допомогти забезпечити не лише смачну, але й корисну їжу, сприяючи загальному здоров'ю і бадьорості. Щоб зберегти здоров'я серця, важливо уникати олій, що містять велику кількість насичених жирів, та віддавати перевагу продуктам, які сприяють здоров'ю.

Увага: Інформація, представлена ​​в цій рубриці, не є заміною професійної медичної допомоги. Вона не призначена для діагностики, лікування або профілактики будь-яких захворювань. Якщо у вас є які-небудь питання щодо вашого здоров'я, будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем.

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