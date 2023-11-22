Для чого перед приготуванням стейка класти м'ясо у мікрохвильовку: поради фізика

Фізик Джордж Векініс стверджує, що традиційний спосіб приготування стейків є помилковим і призводить до отримання сухого і жорсткого м’яса.

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Він стверджує, що перед приготуванням м'ясо не повинне бути холодним. Він радить розігрівати його в мікрохвильовій печі. А ще – ніколи не солити.

У подкасті BBC Instant Genius науковець пояснив, що сіль має осмотичну здатність витягувати з м’яса якомога більше води, і тому стейк стане жорстким і неїстівним, пише dailymail.

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Якщо ви хочете, щоб ваш стейк був приправлений, пан Векініс радить, що це найкраще робити після завершення процесу приготування.

Інша велика помилка, яку люди роблять, полягає в тому, що стейк готують ще холодним із холодильника, що, за його словами, є категорично забороненим. “Коли ви готуєте його безпосередньо з холодильника, ви, по суті, не нагріваєте м’ясо зсередини", – пояснив він.

Щоб цього уникнути, Векініс рекомендує трохи прогріти стейк у мікрохвильовці перед смаженням. “Завжди добре спочатку розігріти м’ясо в мікрохвильовій печі", – сказав експерт.

Стейк треба прогріти у мікрохвильовці одну-дві хвилини – все залежить від товщини м’яса.

“Потім ви смажите його швидко, дуже короткий проміжок часу, якомога короткий проміжок часу, щоб надати йому трохи реакції Майяра на поверхні, щоб отримати цей легкий аромат і насолоду від смаку", – пояснив він.

Фізик порадив смажити м'ясо "максимум хвилини", поки не утвориться рум'яна скоринка.

“Температура всередині м’яса має бути щонайменше 55-60°C, і це абсолютно мінімум", – додав науковець.

Яка ідеальна температура для стейка

Фізик запевнив, що снує "ідеальна температура", щоб отримати бажані результати:

Небажана: 49–54°C

Допусима: 54–57°C

Середня: 57–63°C

Нормальна: 63–68°C

Стейк Well Done: 68°C і вище

Пан Векініс стверджує, що його метод приготування стейків забезпечує ідеальне поєднання соковитості, смаку та безпеки продукту.

Раніше фудблогерка порадила, як приготувати "ідеальний стейк" у духовці.

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