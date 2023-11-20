Фуд-експертка порадила, як приготувати "ідеальний стейк" у духовці
Стейк — це улюблена страва багатьох людей, але його приготування може бути складним. Якщо ви хочете отримати ідеальний стейк, який буде соковитим і соковитим, вам потрібно знати, як його готувати.
Один із найпростіших і найнадійніших способів приготувати стейк — це приготувати його в духовці. Цей метод дозволяє рівномірно приготувати стейк, не пересушуючи його, повідомила фуд-експертка Алі Розен у коментарі Today.
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Інгредієнти:
- 4 стейки рібай
- Чайна ложка солі
- Рапсова або інша рослинна олія
- Масло (за бажанням)
Інструкції:
- Вийміть стейки з холодильника принаймні за 30 хвилин до приготування, щоб вони нагрілися до кімнатної температури.
- Розігрійте духовку до 120 градусів.
- Вистеліть деко алюмінієвою фольгою.
- Промокніть стейки, щоб видалити зайву вологу, і викладіть їх на деко.
- Посипте обидві сторони сіллю.
- Поставте стейки в духовку на решітку на 15–20 хвилин.
- Вийміть стейки з духовки й увімкніть функцію жаровні.
- Змастіть стейки невеликою кількістю ріпакової або іншої рослинної олії.
- Поставте стейки в духовку якомога ближче до тенів.
- Просмажте по 3 хвилини з кожного боку.
- Коли стейки будуть готові, їх можна відразу ж подавати. Додайте зверху шматочок масла.
Алі Розен зауважила, що для рівномірного прожарювання треба використовувати стейки однакової товщини.
Якщо ви хочете більш просмажений стейк, збільшіть час приготування в духовці.
Щоб стейк був більш соковитим, дайте йому "відпочити" 5-10 хвилин перед подачею, аби масло зверху розтануло.
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