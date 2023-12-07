Ситний та зігріваючий: рецепт картопляного супу з фрикадельками

Суп з фрикадельками за рецептом від Shuba –неймовірно ароматний, смачний та зігріваючий. Чудовий варіант обіду для зимової пори.

Інгредієнти:

М’ясний фарш – 300 г

Картопля – 3 шт.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Часник, зубчики – 2 шт.

Лавровий лист – 1 шт.

Сіль

Перець чорний, горошок – 3 шт.

Зелень – за смаком

Вода – 2 л

Олія соняшникова - 2 ст. ложки

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Спосіб приготування:

Картоплю наріжте шматочками та варіть у киплячій підсоленій воді 5-7 хвилин.

До фаршу додайте часник, посоліть, поперчіть і перемішайте. Зробіть фрикадельки розміром з волоський горіх.

Цибулю і моркву наріжте дрібними шматочками. Підсмажте на олії до м’якості. Додайте фрикадельки і смажте 5 хвилин, помішуючи.

Всі інгредієнти перекладіть у каструлю з картоплею. Додайте лавровий лист, перець горошком, сіль і варіть ще 15 хвилин після закипання.

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