Ароматний та вершковий: рецепт курячого супу з плавленим сиром
Цей суп за рецептом від Shuba ідеальний для холодної пори: він ситний, ароматний та зігріваючий. Спробуйте приготувати його та потішити чудовим смаком себе та близьких.
Інгредієнти:
Куряче філе – 600 г
Рис – 150
Плавлений сир – 5 шт.
Картопля – 5 шт.
Морква – 3 шт.
Цибуля ріпчаста – 2 шт.
Вода – 3 л
Сіль – 1/2 ч. л.
Перець духмяний мелений – 1/4 ч. л.
Зелень – 20 г
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Спосіб приготування:
Куряче філе залийте водою у великій глибокій каструлі. Доведіть до кипіння, зніміть піну та варіть 40 хвилин.
Потім охолодіть філе та наріжте його на шматочки.
Рис залийте рис водою в окремій мисці. Наріжте цибулю та картоплю і натріть моркву.
Злийте воду з рису та засипте його у бульйон. Готуйте 10 хвилин після закипання.
Додайте в каструлю з бульйоном цибулю, картоплю та моркву та варіть ще 10 хвилин.
Плавлений сир охолодіть та натріть на крупній тертці. До супу додайте курку, тертий сир, сіль та перець. Готуйте ще 3-4 хвилини.
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