Зігріє холодними осінніми вечорами: Як приготувати корисний трав'яний чай

Наближення холодних осінніх та зимових днів часто провокує бажання насолодитися чашкою ароматного чаю, щоб зігрітися та створити атмосферу затишку.

Відео дня

На сайті bahmut.in.ua поділились колекцією рецептів чаю, які не лише дарують тепло, а й мають великий вибір смаків та корисних властивостей. Одним із таких є трав'яний чай.

Читайте також: 5 шкідливих звичок любителів кави, які можуть вкоротити їм життя

Інгредієнти:

Суміш трав’яного чаю (ромашка, м’ята, лаванда тощо)

Вода

Мед (опціонально)

Приготування:

Закип'ятіть воду та залийте нею суміш трав’яного чаю у чашці. Дайте настоятися протягом 5-7 хвилин. Процідіть і насолоджуйтеся трав’яним чаєм та ароматом. Додайте мед за бажанням, краще всього, щоб він не розмішувався в окропі, а споживався разом із чаєм.

Експериментуйте з різними травами та створюйте свій унікальний чай для холодних вечорів.

Раніше лікарі розповіли, як не захворіти на грип та ковід.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!