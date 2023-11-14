Небезпечний сезон застуди: Лікарі розповіли, як не захворіти на грип та ковід

Попри теплі вересень та жовтень, в Україні триває сезон застуд та грипу. Київський міський центр контролю та профілактики хвороб розповідає, як уникнути цих неприємних хвороб.

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Медики наголошують, що жодні заходи не можуть гарантувати стовідсоткового захисту від хвороб. Грип та COVID-19 можуть призвести до серйозних ускладнень, таких як бронхіт, пневмонія та проблеми із серцем. Вакцинація може значно знизити ризик захворювання та важкого перебігу, підкреслюють лікарі. Про це пише Суспільне.

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Ось кілька простих порад від лікарів, які допоможуть знизити ризик захворіти:

Миття Рук та Використання Антисептику: Регулярно мийте руки та використовуйте антисептик для зниження ризику зараження. Уникання Фізичних Контактів та Скупчень Людей: Стежте за тим, щоб уникати фізичних контактів та місць з великою кількістю людей. Провітрювання Приміщення: Регулярно провітрюйте приміщення, щоб забезпечити циркуляцію свіжого повітря. Використання Зволожувача Повітря: Використовуйте зволожувач повітря для збереження оптимального рівня вологості. Сон, Збалансоване Харчування та Фізична Активність: Забезпечте собі достатній сон, збалансоване харчування та регулярну фізичну активність.

Вакцинація від грипу є рекомендованою. Актуальну вакцину можна придбати в аптеці, а вакцинація від COVID-19 доступна безкоштовно. Лікарі рекомендують провести перше бустерне щеплення через 5 місяців після первинного курсу та друге, якщо попереднє було зроблено ще минулої зими.

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