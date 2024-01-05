Священник: можна самому зробити просту воду святою

Українці 2024 року відзначають Водохреще (Хрещення Господнє або Йордан) 6 січня. Цього дня заведено святити воду та купатися в ополонках.

Священник Михайло Секержинський розповів усе про освячення води та забобони, що стосують цього свята. У коментарі Bilyayivka.City священослужитель пояснив, що різниці у воді, освяченій на Йорданський Святвечір та на саме Водохреще немає.

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"Обидві води освячуються однаково, за одним і тим же чином, тому вони нічим не відрізняються", – сказав він.

Чи можна краплею святої води зробити просту воду святою?

Так, це дійсно так. Крапля святої води передає благодать, тому її можна додати до простої води, щоб зробити її святою.

Чи можна примножувати святу воду лише Хрещенською водою?

Ні, примножувати святу воду можна будь-якою свяченою водою.

Чи є Хрещенська свята вода сильнішою за інші?

Сила Божа залежить не стільки від святині, скільки від самої людини. Чим більше людина дотримується заповідей, смиренна і щиро звертається до Бога, тим сильнішою буде благодать, яку вона отримає від святині.

Чи стає вода святою у всіх водоймах на Водохреща?

Ні, вода не стає святою сама по собі. Її освячує священник у храмі, з допомогою спеціальних молитов.

Чи можна пити святу воду, якщо людина вже поїла?

Заведено пити святу воду натще. Однак якщо людина хворіє, приймає ліки, або протягом дня погано стало, то можна пити воду навіть, якщо людина вже вживала їжу.

Що треба робити зі святою водою?

Свячену воду можна пити, вмиватися, окропляти своє житло, близьких людей в дорогу тощо. Однак важливо використовувати її у благих намірах, по совісті.

Як не можна використовувати святу воду?

Свята вода не призначена для напування тварин. Також не можна використовувати її для забобонного поклоніння.

"Використовувати її треба у благих намірах, по совісті", – наголосив святий отець.

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