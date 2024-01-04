Голодна кутя на Святвечір перед Водохрещем: простий святковий рецепт

Голодна кутя - це традиційна українська страва, яка готується напередодні Водохреща, яке цього року українців відзначатимуть 6 січня. Вона є символом посту, який триває до Водохреща.

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Готується голодна кутя з пшениці, маку, родзинок, горіхів і меду. Пшениця у цій страві символізує життя, а мак й горіхи – добробут.

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Рецепт голодної куті

Готується голодна кутя просто: пшениця попередньо замочується на ніч, потім відварюється до готовності. Мак заливається окропом. Родзинки й горіхи промиваються і подрібнюються. Всі інгредієнти змішуються і заправляються медом.

Інгредієнти:

250 г пшениці

50 г маку

50 г волоських горіхів

50 г родзинок

2 ст. л меду

Приготування:

Пшеницю треба промити й замочити у холодній воді на три години. Потім її варять на невеликому вогні до готовності, аби стала м'якою. Мак треба залити окропом, через годину процідити й розтовкти у ступці. Родзинки промийте, горіхи очистьте та підсушіть в духовці, подрібніть ножем. У великій місткості змішайте кашу, родзинки, горіхи й мед. За бажанням, кутю можна залити узваром.

Голодна кутя подається на стіл увечері перед Водохрещем. За традицією, її їдять першою, щоб "наповнитися силою і здоров'ям на весь рік".

Що готують на Святвечір перед Йорданом 2024

На пісну вечерю зазвичай готують 7 страв (або іншу непарну кількість).

Зазвичай на йорданський Святвечір готують такі страви:

Кутя

Узвар

Пісний борщ

Гречані млинці

Пісні голубці

Вареники з капустою чи картоплею

Тушкована капуста

Салат з буряка та чорносливу

Запечені яблука

Вишневий кисіль

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