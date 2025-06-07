Свіжий подих: чи треба чистити зуби собаці та як часто це треба робити

Регулярна гігієна ротової порожнини — важливий елемент турботи про собаку. Вона допомагає не лише уникнути неприємного запаху з рота, а й запобігає появі зубного каменю та захворюванням ясен, які можуть призвести до втрати зубів.

Навіщо собаці чистити зуби

На відміну від диких тварин, які природним чином очищають зуби, поїдаючи тверду їжу, домашні собаки часто отримують м’які корми. Вони не забезпечують потрібного очищення, що призводить до утворення зубного нальоту. Якщо його не видаляти, він перетворюється на камінь і викликає запалення ясен. Про це пише nechemna.pani

Що краще використовувати для чищення зубів

Грумери радять використовувати звичайний стерильний бинт. Намотайте його на палець і, за допомогою кругових рухів, м’яко очищайте кожен зуб.

Можна використовувати спеціальну зубну пасту для собак, або просто змочити бинт водою. Людську пасту застосовувати не можна — вона містить фтор, який небезпечний для тварин.

Як часто потрібно чистити зуби собаці

Оптимальна частота — 3–4 рази на тиждень. Це дозволяє вчасно видаляти наліт до того, як він перетвориться на камінь, і підтримувати здоров’я зубів і ясен протягом усього життя собаки.

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Як привчити собаку до процедури

Починайте з раннього віку. Дозвольте собаці понюхати бинт, поступово торкайтеся до його зубів, не забуваючи хвалити та пригощати після кожного успішного кроку. Спокійна поведінка господаря допоможе тварині звикнути до процедури швидше.

Чим корисне регулярне чищення зубів

Окрім профілактики неприємного запаху, воно знижує ризик серйозних захворювань — адже бактерії з ротової порожнини можуть потрапити в інші органи і викликати ускладнення. Регулярна гігієна — це не просто турбота про зуби, а інвестиція в загальне здоров’я вашого улюбленця.

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