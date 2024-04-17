Надпотужна магнітна буря вдарила по Землі: як вберегтися

З 14 квітня на Землі тривають потужні геомагнітні шторми небезпечного рівня. У середу, 17 квітня, сила магнітної бурі сягла 6 балів з 9 можливих.

За даними Meteoagent, такий геошторм червоного рівня небезпечності здатен впливати не лише на самопочуття метеозалежних людей, а й призвести до відключень радіозв’язку, збоїв у роботі супутників і збоїв в електромережі.

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Прогнозується, що 18 квітня потужність геомагнітної бурі спаде до 5 балів, проте вона все ще буде небезпечною. 19 квітня сила шторму спаде до 3 балів – це магнітна буря безпечного, зеленого рівня.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей, викликаючи головний біль, запаморочення, нудоту, дратівливість, порушення сну та інші проблеми зі здоров'ям.

Ось кілька порад, як вберегтися під час магнітної бурі:

Дотримуйтеся режиму дня: лягайте спати й прокидайтеся в один і той же час, навіть у вихідні дні. Спіть не менше 7-8 годин на добу.

Збалансуйте харчування: їжте здорову їжу, багату на вітаміни та мінерали. Включіть у свій раціон більше фруктів, овочів, цільнозернових продуктів та риби.

Пийте багато води.

Уникайте стресів: знайдіть способи розслабитися, такі як йога, медитація або проведення часу на природі. Уникайте конфліктів і негативних людей.

Зменште фізичні навантаження: якщо ви відчуваєте себе погано, відкладіть важкі фізичні навантаження.Збільште час прогулянок на свіжому повітрі.

Приймайте вітаміни групи B, магній і калій, які допомагають організму впоратися зі стресом.

Зменште час, який ви проводите перед екранами телефонів, комп'ютерів і телевізорів. Перед сном робіть перерву від електроніки за годину-дві.

Слідкуйте за своїм самопочуттям: якщо ви відчуваєте себе погано, зверніться до лікаря.

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