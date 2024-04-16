Ударів буде більше: змінився графік магнітних бур на тиждень

У період з 16 по 19 квітня на Землі триватиме затяжна потужна магнітна буря. Її сила становити чотири бали.

За даними сервісу Meteoagent, потужні чотирибальні геомагнітні збурення на Землі триватимуть три доби поспіль, вони припиняться лише 19 квітня, коли шторми спадуть до двох балів.

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Період затишшя триватиме до 28 квітня, а з 29 квітня можливе посилення магнітних бур.

Магнітні бурі сьогодні та завтра:

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це тимчасове порушення магнітного поля Землі, викликане спалахами на Сонці. Під час магнітної бурі в атмосфері Землі накопичується заряджена енергія, яка може негативно впливати на роботу електроприладів, а також на здоров'я людей.

Симптоми магнітної бурі:

Головний біль

Запаморочення

Нудота

Зниження працездатності

Порушення сну

Підвищення артеріального тиску

Погіршення самопочуття у людей з хронічними захворюваннями

Що заборонено робити під час магнітної бурі?

Вживати алкоголь і каву.

Курити.

Займатися інтенсивними фізичними вправами.

Перебувати на сонці протягом тривалого часу.

Стресувати.

Рекомендується під час магнітної бурі більше відпочивати, пити багато води, їсти здорову їжу, приймати контрастний душ.

Важливо! Якщо ви відчуваєте себе погано під час магнітної бурі, зверніться до лікаря.

Раніше науковці пояснили, що Сонце-зомбі одного разу може розірвати Землю.

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