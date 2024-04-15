Триває магнітна буря червоного рівня небезпечності: що заборонено робити, аби не стало гірше

Новий тиждень розпочався в Україні з потужної магнітної бурі червоного рівня небезпечності. Сил геомагнітного шторму становила 5 балів.

За даними сервісу спостереження за сонячними спалахами Meteoagent, потужні геомагнітні збурення на Землі триватимуть до кінця доби, бурі стихнуть до 3 балів 16 та 17 квітня.

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Пропонуємо дізнатися, як магнітні бурі впливають на людину та що пити коли магнітні бурі:

Магнітні бурі можуть впливати на людину через їхній ефект на магнітне поле Землі. Вони виникають внаслідок викидів заряджених частинок з Сонця, які взаємодіють з магнітним полем Землі. Це може спричиняти різноманітні випадки, такі як зміни в роботі радіо- та супутникових зв'язків, а також впливати на стан здоров'я людини.

Магнітні бурі можуть викликати такі симптоми, як головний біль, дратівливість, безсоння, втома, погіршення пам'яті та концентрації, а також підвищену роздратованість. Люди, які мають схильність до мігрені або інших неврологічних захворювань, можуть відчувати погіршення симптомів під час магнітних бур.

Щодо того, що пити під час магнітних бур, не існує конкретної рекомендації. Проте, важливо зберігати гідратацію, особливо якщо ви відчуваєте симптоми, які можуть бути пов'язані з магнітними бурями. Вода є найкращим варіантом для гідратації, але також можна вживати чай, соки, спортивні напої або будь-які інші напої, які допомагають вам відчувати себе краще.

Що заборонено робити під час магнітної бурі?

Вживати алкоголь і каву. Ці речовини можуть посилювати негативний вплив магнітної бурі на організм.

Курити.

Займатися інтенсивними фізичними вправами. Фізичні навантаження можуть призвести до підвищення артеріального тиску та погіршення самопочуття.

Перебувати на сонці протягом тривалого часу. Ультрафіолетове випромінювання може негативно впливати на організм під час магнітної бурі.

Сваритися і конфліктувати. Стрес може погіршити самопочуття під час магнітної бурі.

Якщо симптоми тривають або погіршуються, рекомендується звернутися до лікаря для консультації та подальшого обстеження.

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