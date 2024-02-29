Чому дощ викликає сонливість: наукове пояснення

Хмари зібралися, дощові краплі тихо стукають у вікна, а ви відчуваєте, як хвилі сонливості знову обволікають вас. Це не просто випадкові втрати енергії – за науковими даними, є конкретна причина, чому дощ може зробити вас таким сонним.

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Наука стверджує, що існує низка факторів, які призводять до сонливості під час дощу, і багато з них пов'язані з впливом погодних умов на наш організм, пише IFLScience.

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Одним із ключових факторів є вплив погоди на рівень різних хімічних речовин у нашому організмі. Сонячне світло стимулює вироблення серотоніну, гормону щастя, тоді як зменшення освітленості під час дощу спричиняє збільшення рівня мелатоніну, який відповідає за наш сонний цикл.

Крім того, дощова погода часто супроводжується хмарами, які зменшують кількість сонячних променів, подібно до вечора чи ночі. Це призводить до зниження рівня серотоніну і збільшення мелатоніну, що своєю чергою сприяє сонливості.

Підвищена вологість під час дощу також може призвести до втомленості, оскільки організму доводиться працювати більше, щоб підтримувати стабільну температуру, а ця додаткова робота може виснажити нас.

Крім того, дощова погода може впливати й на атмосферний тиск, що також може впливати на рівень кисню в повітрі. Низький атмосферний тиск, який часто супроводжується дощем, може призвести до втомленості через нестачу кисню.

Нарешті, звук дощу може мати теж свою роль. Деякі дослідження показали, що звуки природи, такі як шум дощу, можуть бути заспокійливими для нашого мозку і сприяти сну.

Раніше науковці пояснили, чому хмари зникають під час сонячного затемнення.

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