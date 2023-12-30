Суші-торт до новорічного столу: як приготувати швидко й легко (відео)

Якщо ви полюбляєте суші, проте не маєте часу їхнє приготування, можете спробувати скористатися лайфхаком, який переконає вас, що готування може бути простим та швидким.

Замість суші до новорічного столу можна приготувати суші-торт. Рецептом поділилася фудблогерка anny.cooking у своєму Інстаграмі.

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Для приготування цієї страви потрібна форма діаметром 16-18 см, яка має функцію відкриватися.

Інгредієнти:

Круглозернистий рис – 300 г

Вода – 400 мл

Крем-сир – 250 г

Свіжий огірок – 1 шт.

Авокадо – 1 шт.

Листи норі – 2-3 шт.

Слабосолена червона риба – 300 г

Кунжут – за бажанням

Для заправки підготуйте 100 мл гарячої води, 2 ст. л. яблучного оцту, 1 ст. л. цукру, 1/2 ч. л. солі

Як готувати:

Для початку промийте рис, поки вода не стане прозорою. Потім відваріть його до готовності – 15 хв після закипання. Коли рис звариться, накрийте каструлю кришкою й відставте остигати.

Потім підготуйте заправку та додайте до гарячого рису.

На дно форми викладаємо шарами рис, крем-сир, подрібнене норі, порізаний мілкими кубиками огірок, порізану шматочками червону рибу, потім знову рис, крем-сир, норі, огірок, порізане авокадо.

Останніми шарами буде рис, крем-сир, норі та риба. Потім торт поставте на годину у холодильник.

Зверху торт посипте кунжутом та за бажанням зеленою цибулею. Витягніть торт з форми та полийте соєвим соусом.

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