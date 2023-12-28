Запечена картопля з часником і зеленню до святкового столу: смак зведе з розуму
Якщо ви шукаєте цікаві рецепти на святковий вечір Нового року, спробуйте приготувати запечену з часником та зеленню картоплю. Її смак підкорить навіть на вибагливіших ваших гостей.
Ця страва настільки проста, що вам схочеться її повторити. А ще вона містить всього 309 калорій, тож для святкової вечері ця страва буде знахідкою, пише Taste.
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Продукти:
- 1,5 кг гарно помитої картоплі середнього розміру
- 2 столові ложки оливкової олії
- 40 г дрібно тертого пармезану
- 100 г вершкового масла кімнатної температури
- 2 зубчики часнику, подрібнені
- дрібно натерта цедра лимона
- 2 ст. л. подрібненої свіжої петрушки
- дрібно нарізаний пучок зеленої цибулі
Як готувати:
- Розігрійте духовку до 200 градусів та увімкніть функцію конвектора.
- Вистеліть 2 великих дека папером для випікання.
- Помістіть картоплю у кожусі у велику каструлю і залийте холодною водою. Приправте сіллю. Доведіть до кипіння на сильному вогні. Кип’ятіть протягом 10 хвилин або до готовності.
- Викладіть варену картоплю, аби вона обсохла.
Для часниково-зеленого масла покладіть у миску вершкове масло, часник, цедру лимона, петрушку та цибулю. Перемішайте, щоб з’єднати всі інгредієнти.
Розкладіть картоплю на підготовлені дека. Долонею, або склянкою трохи придавіть картоплини. Збризніть олією і посипте пармезаном. Смажте 30 хвилин або до золотистого кольору.
Зверху картоплю треба полити заготованою масляною сумішшю. Смажте ще 15-20 хвилин або до золотистого і хрусткого кольору. Коли страва буде готова, присипте тертим пармезаном.
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