Стрижки для жінок за 40 років, що омолоджують миттєво: що радять експерти

Стрижка – це один з найпростіших способів змінити свій зовнішній вигляд. Для жінок за 40 років важливо вибрати вдалу стрижку, яка буде не лише прикрашати жінку, а й омолоджувати її.

Експерти та стилісти радять зрілим жінкам обирати стрижки з шаруватістю, які створюють об'єм і динаміку, що допомагає візуально омолодити образ. Не бійтеся експериментувати з довжиною. Короткі стрижки можуть бути дуже стильними й елегантними, а довге волосся – зберегти жіночність і витонченість.

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Хвилястий довгий боб

Так зачіска – вдалий вибір для тих, хто не хоче тривалий час укладати волосся. Якщо додати до такої зачіски чубчика, то можна привернути увагу до виразних очей та візуально приховати зморшки на лобі.

Стрижка середньої довжини, що обрамляє обличчя

Якщо у вас кругла або овальна форма обличчя, то стрижка середньої довжини, що обрамляє обличчя, може значно омолодити ваш зовнішній вигляд. Завдяки шарам ваш перукар допоможе вам персоналізувати таку зачіску під форму обличчя.

Поривчастий боб із чубчиком-шторкою

Якщо до такої зачіски додати розсічені шари, то вони додадуть волоссю руху, особливо якщо воно витончене через вік. Чубчик-шторка дозволить власниці також стрижки приховати зморшки на лобі та додати виразності очам.

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