Чи варто прати постільну білизну в гарячій воді: що думають експерти

Ми проводимо багато часу в ліжку, тому, коли перемо постільну білизну, треба бути впевненими, що робимо це правильно. Багато хто вважає, що чим вище температура, тим чистішими будуть простирадла, наволочки та напівковдри.

Однак фахівці з Southern Living зауважили, що гаряча вода – не кращий вибір. Високі температури можуть пошкодити тканину, зменшуючи її термін служби.

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Яка температура найкраща для прання постільної білизни

"Гаряча вода не повинна бути вашим основним параметром циклу прання для постільної білизни, оскільки вона може бути занадто жорсткою для тканини", - кажуть експерти.

Вони рекомендують використовувати теплу воду, оскільки вона допомагає ефективно видаляти бруд, жири та бактерії з тканини. Прання в теплій воді також зменшує пошкодження тканини.

"Ми завжди рекомендуємо прати в теплій воді для отримання найбільш стійких результатів чищення, і більшість тканин без проблем переносять такі температурні діапазони", — додали експерти.

Крім того, якщо на тканині є плями, випрати їх у гарячій воді може ускладнити їх виведення, бо гаряча вода може закріплювати плями, а не видаляти їх.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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