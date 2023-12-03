За якої температури треба прати постіль: прості поради

Заощадження грошей на рахунках за електроенергію може бути простим завдяки правильному підходу до прання вашої постільної білизни.

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З експертними порадами від компанії Melt, яка спеціалізується на пранні білизни, ви можете не лише знищити бактерії, а й зменшити електроспоживання, пише видання Express.

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Згідно з експертом, ідеальна температура для прання постільної білизни, яка забезпечить ефективне знищення бактерій і зменшить необхідність в пранні, це 60°C. Гаряче прання при такій температурі вбиває бактерії, мікроби та грибки, що можуть накопичуватися на простирадлах.

Експерт радить вибирати режим гарячого прання, щоб позбутися бактерій та зменшити частоту прання. Це не лише допомагає економити електроенергію, але й підтримує довговічність вашої постільної білизни.

Перш ніж використовувати цей лайфхак, обов'язково перевірте етикетку на постільній білизні, оскільки деякі матеріали можуть не витримати високу температуру. Хоча прання при нижчій температурі може бути екологічно дружнім, гарячий цикл іноді є ефективнішим способом усунення бактерій та забезпечення свіжості вашої білизни.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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