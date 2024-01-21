Спеціаліст пояснив, чому не варто прати постіль при 60 градусах: Пошкодите тканину

Постільна білизна може залишатися м’якою і зручною роками. Але якщо її прати неправильно, постіль здатна швидко зіпсуватися.

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Зокрема, це стосується температури для прання постільної білизни. Чимало людей виставляють надто високу температуру 60 градусів, що псує тканину, повідомляє Express.co.uk.

Попри спокусу посилити температуру для прання речей, які потребують глибокого очищення, регулярне прання постільної білизни при занадто високій температурі може пошкодити волокна. Експерти радять прати постіль при м’якій температурі від 30 до 40 градусів.

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Такий підхід забезпечить ефективне очищення, якщо підібрати правильний засіб для прання. Також це збереже тканину білизни від пошкоджень.

Перевантаження машини призведе до того, що вода та миючий засіб стануть неефективними. Тому фахівці радять прати постіль окремо від решти білизни.

Перед пранням простирадла та підковдри варто вивертати навиворіт. Це допомагає запобігти тертю об барабан пральної машини.

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