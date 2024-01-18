Експерти пояснили, як видалити наліт з унітаза без агресивної хімії: Сяятиме чистотою

Вапняний наліт у туалеті утворюється через жорстку воду. Втім, не обов'язково використовувати агресивну хімію, щоб позбутися його.

Відео дня

Експерти радять перевірений спосіб, для якого знадобляться доступні інгредієнти. Про це повідомляє Express.co.uk.

Хорошим рішенням для очищення вапняного нальоту є використання суміші оцту та цитрусових, якою можна просочити уражені ділянки. Поєднання цих інгредієнтів допоможе видалити вапняний наліт.

Читайте також: Інженер сказав, який популярний засіб для туалету може зламати бачок унітаза

Після нанесення на уражені ділянки залиште на годину, потім протріть і змийте. Ви також можете видалити накип за допомогою лимонного соку, нанісши його безпосередньо на вапняний наліт і залишивши на 15-20 хвилин.

За словами фахівців, для усунення вапняного нальоту в унітазі потрібно використовувати засіб на кислотній основі, щоб протидіяти вапняному нальоту.

Пропонуємо дізнатися, як відбілити сидіння унітаза без хімії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!