Стилісти назвали найкращі зачіски для молодих та зрілих жінок (фото)

Більшу частину холодної пори року дівчата та жінки ховатимуть волосся під шапкою. Зазвичай після головного убору зачіска псується.

Якщо ви не любите тривалий час витрачати на укладу волосся, перукарі та стилісти радять обрати на зиму стрижки, яким не страшні шапки та капюшони. За цими зачісками легко доглядати й вони не потребують тривалого укладання.

Своїми порадами у коментарі виданню She Finds поділилися зіркова перукарка Джина Рівера, стилістка Кріста Герреро та перукарка Лорен Удо.

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Чубчик Birkin

Цю зачіску назвали на честь акторки та ікони стилю Джейн Біркін. Такий чубчик, на думку експертів, вдало вирізняє брови та привертає більше уваги до ваших очей.

Джина Рівера вважає, що подібна зачіска додасть об'єму тонкому волоссю.

Італійський боб

Стилісти зауважили, що така стрижка підкреслить ваші найкращі риси обличчя, додавши волоссю додатковий об’єм і пружність.

У такій зачісці кінчики волосся створюють "повітряний та об’ємний вигляд", який не буде "важким".

"Це витончений і стильний вибір для багатьох випадків. Це універсальна стрижка, яка чудово підходить будь-якій формі обличчя та типу волосся", – додала Лорен Удо.

Панкі піксі

Така зачіска підійде тим, хо не любить довжини. Джина Рівера зазначає, що піксі – це "безвідмовна стрижка, яку можна створити, щоб підкреслити вилиці та структуру обличчя".

Таку зачіску, каже Рівера, можна "налаштувати та адаптувати до вашого типу та структури волосся".

Довгі шари з тонкою бахромою

Перукарки вважають, що чубчик із проділом "може забезпечити ще більше руху та інтересу", якщо вам набридло довге волосся чи ваш поточний стиль.

Така зачіска універсальна, бо має безліч варіантів укладання.

"Чубчик-шторку можна укладати різними способами, щоб він підійшов до будь-якої форми обличчя чи типу волосся. Це робить їх чудовим варіантом для жінок, які хочуть регулярно змінювати свій образ", – зауважила Кріста Герреро.

Раніше стилісти назвали три найкращі зачіски для "зрілих красунь".

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