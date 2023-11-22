Стилісти назвали 6 'сміливих стрижок', які повинна зробити кожна жінка старше 50

Знайти ідеальну зачіску іноді може бути проблемою для зрілих жінок, особливо якщо ви хочете залишатися модною, але при цьому не потребувати тривалого укладання.

Професійні перукарі та стилісти дали поради, які зачіски варто обирати жінкам, у кого з віком волосся стає тонким та рідким. Це шість "вічних, об’ємних і простих в укладанні" коротких стрижок, які ідеально підходять красуням за сорок і п’ятдесят.

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Гострий боб з глибоким бічним проділом

Асиметричний боб

Багатошаровий боб з тонкою бахромою

Хвиляста багатошарова стрижка моб

Гладкий боб із відкинутими кінцями

Кучеряве та об'ємне піксі

Перукарі радять враховувати форму обличчя та тип волосся при виборі стрижки.

Для круглих облич підійдуть стрижки з шарами, які додадуть об’єму на маківці та створять ілюзію більш витягнутого обличчя. Для квадратних облич підійдуть стрижки з м’якими лініями, які пом’якшать кути обличчя. Для овальних облич підійдуть будь-які стрижки.

Якщо у вас тонке волосся, вибирайте стрижки з текстурою, які додадуть об’єму. Якщо волосся густе, вибирайте стрижки з шарами, які допоможуть упорядкувати зачіску.

Якщо ви не впевнені, яка стрижка вам підійде, зверніться до свого стиліста чи перукаря за порадою.

Раніше стилісти назвали три найкращі зачіски для "зрілих красунь".

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