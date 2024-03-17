Стилістка поділилася хитрощами, як за допомогою одягу приховати зайві кілограми (відео)

Персональна стилістка Еріка Бол із Лос-Анджелеса допомагає людям створити особистий стиль і імідж, а також підбирати гардероб, який допоможе підкреслити принади фігури та приховати недоліки.

У своєму особистому блозі вона розповіла, як правильно підбирати одяг тим, хто має зайві відкладення га животі й хоче мати стрункіший вигляд.

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За словами Еріки, за допомогою цих порад кожна жінка зможе підібрати вбрання, що вигідно підкреслить її фігуру і допоможе забути про комплекси.

Перше правило звучить просто: шукайте одяг із щільнішої тканини. Поплін та денім чудово маскують зайві форми, тоді як легкі матеріали можуть розкривати недоліки. Також рекомендується віддати перевагу виробам з текстурою, рюшами та завищеною талією.

Наголошується й на важливості підкреслення інших частин тіла, які вам подобаються, щоб відволікти увагу від проблемних зон.

"Ребристі, трикотажні вироби або речі з рельєфним дизайном тканини створять ілюзію меншої талії", – додала Еріка.

Вона порадила носити вироби з рюшами біля області живота та навколо неї: "Рюші візуально згладять проблемну зону, створюючи ілюзію плаского живота".

Носіть джинси, штани та спідниці із завищеною талією. Такий фасон підкреслить талію і візуально зменшить животик.

Робіть "напівпідтяжку" спереду: Підверніть спереду футболку чи блузку, щоб створити ілюзію плоского живота та форми пісочного годинника.

Збалансуйте пропорції одягу: Поєднуйте вільніші верхи з більш приталеними низами.

Носіть темні суцільні кольори: Однотонні темні кольори мають загальний ефект схуднення.

Шукайте сукні з приталеним верхом і вільним низом: цей фасон суконь створить природну підкладку спереду, яка ідеально приховує животик.

Уникайте речей завеликого розміру: замість мішкуватих речей шукайте структуровані вироби з деталями, такими як рюші або текстура.

Додайте структурований шар: класична шкіряна або джинсова куртка візуально зроблять вас стрункішою.

Підкресліть інші частини вашого тіла, які вам подобаються: якщо ви любите свої руки, носіть топи без рукавів. Якщо вам подобаються ваші ноги, носіть спідниці вище коліна.

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