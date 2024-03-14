Одяг та аксесуари, які дозволять жінкам за 60 мати вигляд молодих красунь: поради стилістки (відео)

Жінки після 60 років можуть і повинні виглядати стильно та елегантно. Одяг – це потужний інструмент, який допоможе вам підкреслити свою красу та відчувати себе впевнено.

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Про це повідомила 83-річна експертка з моди та колишня модель Playboy Доррі Джейкобсон. Вона дала поради, як жінкам у віці мати вигляд молодих красунь.

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Ось кілька порад стиліста, які допоможуть вам створити образ, що омолоджує:

1. Колірна гама:

Уникайте total black: чорний колір, хоч і робить вас стрункішими візуально, може підкреслювати вікові зміни шкіри. Використовуйте його в нижній частині вбрання, а для верху вибирайте свіжіші відтінки.

Пастельні тони: ніжні м'ятні, рожеві, лавандові кольори освіжають і омолоджують образ, роблячи його легким та повітряним.

2. Силует:

Вільний одяг не завжди приховує недоліки фігури. Вибирайте речі, які добре сидять по фігурі, але не обтягують її. Наголосіть на талії: це допоможе створити жіночний і гармонійний образ.

3. Довжина:

Мініспідниця – не найкращий вибір для 60-річних жінок. А максіспідниця може ускладнювати образ. Ідеальна довжина спідниці - трохи вище або на рівні колін.

4. Джинси:

Правильно підібрані джинси можуть стати справжнім must-have у гардеробі. Вибирайте моделі прямого крою чи скінни, які добре сидять на вашій фігурі. Уникайте джинсів з низькою посадкою та мішкуватих моделей.

5. Взуття:

Забудьте про "бабусине" взуття! Вибирайте елегантні моделі на стійких підборах.Модні туфлі або черевики додадуть вашому образу родзинку.

6. Аксесуари:

Аксесуари - це чудовий спосіб додати вашому образу завершеності та індивідуальності. Використовуйте шарфи, хустки, біжутерію, сумки, щоб підкреслити свій стиль.

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