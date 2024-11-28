Стануть вашим справжнім другом: 5 порід собак невибагливих до догляду

Якщо ви мрієте про чотирилапого друга, але маєте обмежену кількість вільного часу, варто звернути увагу на породи, які не вимагають інтенсивного догляду та фізичних навантажень. Про це пише РБК.

Такса

Компактна та кумедна порода, яка чудово адаптується до різних умов життя. Існує декілька різновидів такс - від мініатюрних до середніх, з короткою та довгою шерстю. Незважаючи на невеликий розмір, ці собаки мають активний темперамент і люблять спілкування.

Такса. Джерело: Вікіпедія Такса. Джерело: Вікіпедія

Хорт

Всупереч стереотипам про надмірну активність, хорти - досить врівноважені собаки. Їм подобаються помірні прогулянки, але вони не вимагають щогодинних інтенсивних фізичних навантажень. Легко піддаються дресируванню та мають стійке здоров'я.

Хорт. Джерело: Вікіпедія Хорт. Джерело: Вікіпедія

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Французький бульдог

Ці собаки - справжні м'які та кумедні улюбленці. Маючи жвавий характер, вони не потребують виснажливих тренувань. Головна перевага - мінімальні вимоги до догляду. Проте варто бути уважним через можливі проблеми з диханням.

Французький бульдог. Джерело: Вікіпедія Французький бульдог. Джерело: Вікіпедія

Чихуахуа

Мініатюрна порода, яка підійде навіть для невеликих квартир. Чихуахуа практично не потребують фізичних навантажень, легко адаптуються до способу життя власника. Мають тривалий період життя - до 20 років.

Чіхуахуа. Джерело: Вікіпедія Чіхуахуа. Джерело: Вікіпедія

Кавалер Кінг Чарльз спанієль

Ідеальний варіант для тих, хто шукає ніжного та лагідного друга. Собака чудово ладнає з людьми, любить тісний контакт і не вимагає складного догляду. Єдиний мінус - схильність до деяких захворювань.

Кавалер Кінг Чарльз спаніель. Джерело: Вікіпедія Кавалер Кінг Чарльз спаніель. Джерело: Вікіпедія

Обираючи собаку-компаньйона, орієнтуйтеся не лише на зовнішні характеристики, але й на власний спосіб життя таможливості.

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