Становлять загрозу для здоров‘я: чому аромасвічки можуть бути небезпечними

Американський дерматолог Джон Заде застерігає: ароматичні свічки, популярні для створення затишної атмосфери, можуть таїти небезпеку для здоров'я. Як розповідає лікар, головна шкода від аромасвічок полягає в тому, що для їхнього створення використовується більше парафіну, ніж для звичайних. Цей матеріал під час горіння виділяє токсичні речовини. Вдихання повітря в безпосередній близькості від такої свічки небезпечне.

Про це пише Express.

Ризики ароматичних свічок:

Використання парафіну

Більшість ароматичних свічок виготовляються з парафіну, продукту нафтопереробки.При горінні він виділяє канцерогенні речовини, такі як бензол, формальдегід та ацетон.

Вплив на шкіру

Вдихання цих токсинів може призвести до подразнення шкіри,почервоніння, висипань та свербежу.

Небезпека для дихання

Вдихання канцерогенних речовин шкодить дихальній системі та може мати довгострокові негативні наслідки.

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Рекомендації для безпечного використання:

Вибирайте свічки з натуральних воску: Соєвий, кокосовий або бджолиний віск є безпечнішими альтернативами парафіну.

Провітрюйте приміщення: Під час використання ароматичних свічок та після їх згасання важливо провітрювати кімнату, щоб видалити токсичні речовини.

Підрізайте ґнот: Це допоможе свічці горіти чистіше і яскравіше, а також зменшить виділення шкідливих речовин.

Пам'ятайте:

Здоров'я - це найдорожче. Не економте на ньому, обираючи ароматичні свічки.

Натуральні альтернативи парафіну не лише безпечніші, але й часто мають більш приємний та стійкий аромат.

Дотримуйтесь правил безпеки, щоб ароматичні свічки дійсно дарували вам затишок та приємні емоції, а не шкодили.

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