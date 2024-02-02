Що їсти, щоб підняти витривалість організму і захиститись від застуди

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1. Їжте регулярно. Тільки з їжею поступає все і необхідне для нашої імунної системи. Віддавайте перевагу легкозасвоюваній їжі.

2. Замініть сир і кисло-молочні продукти 0 % жирності на низької жирності сир – 5-9% та кисло-молочні продукти – 1,5 – 2,5 % жирності. Адже жир і жиророзчинні вітаміни захишають ваші легені. Крім того кисло-молочні продукти являються пробіотиками і покращують функцію кишківника.

3. Вживайте часник, невелику кількість перцю. Алліцин, що міститься в часточках часнику, з успіхом знищує не лише віруси грипу, але і інші шкідливі бактерії і грибки.

Капсаіцин, що знаходиться в гострому червоному перці і піперин чорного перцю також мають противірусну дію і стимулюють діяльність дихальної системи і тому в невеликих кількостях додавання до основних блюд в простудний період буде корисне. Капсаіцин активізує кровообіг, покращує відтік лімфи, знижує утворення слизу, розширює бронхи - чинить бронхолітичну і муколітичну дію, що важливо для полегшення відкашлювання при застуді.

4. Не забувайте про білок - риба, птиця, яйця, м’ясо дають необхідні амінокислоти для синтезу імуноглобулінів. Наприклад, у курячому бульйоні є багато речовин протизапального і відновного характеру, які посилюють імунітет організму.

5. Обов’язково використовуйте фрукти і заморожені ягоди – джерело аскорбінової кислоти

6. Використовуйте овочі та каші. Мінерали та вітаміни, що в них знаходяться беруть безпосередню участь в боротьбі з інфекцією. А клітковина активно виводить з організму токсичні речовини.

7. Цілий букет корисних речовин має чай з коріандром, корицею і імбирем, які мають протизапальний ефект, а також стимулюють потовиділення і полегшують дихання.

Це мої улюблені, натуральні продукти, що підтримують імунітет. Додайте свої в цей список.

Харчуйтесь повноцінно!