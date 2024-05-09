Стане тільки гірше: одразу три потужні магнітні бурі вдарять по Землі цього тижня

Значно змінився прогноз магнітних бур на період з 9 по 14 травня. Попередньо, до кінця тижня очікуються три потужні геомагнітні шторми.

Як повідомляє сервіс Meteoagent, 9 травня спостерігається буря силою у чотири бали, а у п'ятницю, 10 травня, вона посилиться до 5 балів. Вже 11 травня очікується потужний геомагнітний шторм К-індексу 6 (червоний рівень небезпечності). 13 травня можливий чотирибальний геомагнітний удар.

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Пропонуємо дізнатися, що собою являють магнітні бурі, як саме вони впливають на людину та як пережити магнітні бурі.

Прогноз магнітних бур на тиждень

Стане тільки гірше: одразу три потужні магнітні бурі вдарять по Землі цього тижня. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Стане тільки гірше: одразу три потужні магнітні бурі вдарять по Землі цього тижня. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнітні бурі - це тимчасові коливання магнітного поля Землі, які можуть впливати на самопочуття людей, особливо метеозалежних.

Ось декілька порад, як пережити магнітні бурі:

Дотримуйтесь режиму дня: лягайте та прокидайтеся в один і той самий час, їжте вчасно та збалансовано.

Висипайтеся: сон повинен тривати не менше 7-8 годин.

Знизьте фізичні та емоційні навантаження: уникайте стресів, сварок та надмірної роботи.

Відмовтеся від шкідливих звичок: куріння та вживання алкоголю негативно впливають на самопочуття.

Вживайте більше вітамінів: їжте свіжі овочі та фрукти, приймайте вітамінні комплекси.

Пийте чисту воду: вживайте 1,5-2 літри води на день.

Під час бурі:

Обмежуйте час користування електронними гаджетами. Частіше провітрюйте приміщення. Приймайте контрастний душ, щоб поліпшити кровообіг. Вживайте чай з ромашки, м'яти, меліси або валеріани. Займіться практиками, що допоможуть вам розслабитися та зняти стрес.

Якщо ви відчуваєте сильні симптоми, такі як запаморочення, головний біль або нудота, зверніться до лікаря.

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