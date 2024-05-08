Змінився графік магнітних бур на кінець травня: чи стане більше ударів

У середу, 8 травня, геомагнітне поле Землі знаходиться у стані відносного спокою. Сила магнітних бур не перевищує 3 балів. Однак вже 12 травня по Землі знову вдарить потужний шторм, що сягне К-індексу 4.

За даними сервісу Meteoagent, наступна потужна магнітна буря станеться 23 травня, повторення шторму можливе 26 та 31 травня.

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Що таке магнітні бурі та як вони виникають

Магнітні бурі - це короткочасні коливання магнітного поля Землі, які виникають через викиди сонячної речовини. Ці викиди, що називаються корональними викидами маси, летять у космос з величезною швидкістю і, досягаючи Землі, взаємодіють з її магнітосферою.

Існує декілька факторів, які впливають на інтенсивність і частоту магнітних бур:

Чим вища сонячна активність, тим більше ймовірність виникнення потужних корональних викидів маси, які можуть призвести до сильних магнітних бур.

Швидкий сонячний вітер, що летить у бік Землі, може викликати більш інтенсивні магнітні бурі.

Наша планета не завжди однаково розташована в магнітосфері. Коли вона знаходиться в її "захищеній" частині, вплив магнітної бурі може бути менш відчутним.

Вплив магнітних бур на людину може бути різним:

Люди, які метеозалежні, можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, слабкість, дратівливість, порушення сну, загострення хронічних захворювань.

У деяких випадках магнітні бурі можуть призвести до погіршення роботи серцево-судинної системи, стрибків артеріального тиску, загострення алергічних реакцій.

Важливо зазначити, що не всі люди відчувають вплив магнітних бур. Деякі люди не помічають жодних змін у своєму самопочутті.

Як захиститися від магнітних бур:

Потрібно спати достатню кількість годин, їсти здорову їжу, уникати стресів.

Варто збільшити фізичну активність: регулярні фізичні вправи допомагають покращити загальне самопочуття та підвищити стійкість до магнітних бур.

Важливо! Якщо ви відчуваєте себе погано під час магнітної бурі, зверніться до лікаря.

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