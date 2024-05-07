Магнітні бурі у травні: розклад небезпечних періодів до кінця тижня

У вівторок, 7 травня на Землі триває небезпечна магнітна буря силою у чотири бали. Прогнозується, що вона розтягнеться на дві доби.

Згідно з даними сервісу Meteoagent, 7 та 8 травня геомагнітний шторм становитиме К-індекс 4, що означає його небезпечність для метеочутливих. Проте вже 13 травня прогнозується нова хвиля магнітних бур.

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Магнітні бурі: календар

Коли магнітні бурі у травні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це тимчасове порушення магнітного поля Землі, викликане спалахами на Сонці. Під час магнітної бурі в атмосфері Землі накопичується заряджена енергія, яка може негативно впливати на роботу електроприладів, а також на здоров'я людей.

Симптоми магнітної бурі:

Головний біль

Запаморочення

Нудота

Зниження працездатності

Порушення сну

Підвищення артеріального тиску

Погіршення самопочуття у людей з хронічними захворюваннями

Що заборонено робити під час магнітної бурі?

Вживати алкоголь і каву.

Курити.

Займатися інтенсивними фізичними вправами.

Перебувати на сонці протягом тривалого часу.

Стресувати.

Рекомендується під час магнітної бурі більше відпочивати, пити багато води, їсти здорову їжу, приймати контрастний душ.

Важливо! Якщо ви відчуваєте себе погано під час магнітної бурі, зверніться до лікаря.

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