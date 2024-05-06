Землю атакує шестибальна магнітна буря: на тижні прогнозується повторення ударів

У понеділок, 6 травня, на Землі триває шестибальний геомагнітний шторм. Його небезпечність належить до червоного рівня.

Згідно з даними сервісу Meteoagent, 7 та 8 травня геомагнітний шторм трохи стихне – до 4 балів – проте небезпека для метеочутливих збережеться. У період з 9 по 22 травня очікується період затишшя. Сила геомагнітних коливань не перевищить 2 балів. Проте прогноз може змінитися.

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Магнітні бурі стаються, коли відбуваються значні зміни в магнітному полі Землі. Ці зміни можуть бути спричинені сонячним вітром, який викидає частинки з Сонця в космос, або сонячними спалахами. Під час магнітних бур магнітне поле Землі може сильно змінюватися, що може впливати на роботу електричних систем, навігаційні системи та інші технології.

Люди можуть відчувати вплив магнітних бур у вигляді різних фізичних та емоційних симптомів. Деякі з них включають головний біль, запаморочення, втомленість, роздратованість, незвичайні сновидіння та зміни настрою. Однак не всі люди відчувають ці симптоми, і реакція на магнітні бурі може варіювати від людини до людини.

В організмі людини магнітні бурі можуть впливати на різні фізіологічні процеси через вплив на нервову систему та електромагнітні поля. Наприклад, деякі дослідження вказують на зв'язок між магнітними бурями та збільшенням кількості серцевих нападів, гіпертонії, а також погіршенням сонячних ритмів.

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