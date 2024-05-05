На Землі почалася магнітна буря червоного рівня небезпеки: що робити

У неділю, 5 рівня, не Землі зафіксовано п'ятибальний геомагнітний шторм. Він значно посилиться 6 та 7 травня. Сила магнітних бур сягне К-індексу 6.

За даними порталу Meteoagent, лише з 8 травня геомагнітні шторми стихнуть до 2 балів. Посилення магнітних бур очікується з 24 травня. Зауважимо, що це лише попередній прогноз, оскільки поведінку Сонця неможливо спрогнозувати на довгий термін.

Вас також може зацікавити: Магнітні бурі змусили птахів змінити міграцію – вчені

Магнітні бурі можуть впливати на фізичне та психічне самопочуття людини через зміни в магнітному полі Землі. Хоча науковці ще не повністю розуміють механізми, за допомогою яких магнітні бурі впливають на людину, існують деякі загальні відомості про можливі наслідки.

Деякі люди повідомляють про такі симптоми під час магнітних бур:

Головний біль або мігрень.

Загострення хронічних більових синдромів, таких як артрит або м'язовий больовий синдром.

Тривога або погіршення настрою.

Порушення сну або незвичайні сновидіння.

Втомленість або відчуття розслаблення.

Що пити коли магнітні бурі

Деякі люди відчувають полегшення від симптомів, вживаючи теплі напої, такі як чай або трав'яні настої. Теплі напої допомагають зняти напругу та заспокоїти нервову систему.

Важливо також звернутися до лікаря, якщо ви відчуваєте серйозний дискомфорт або погіршення самопочуття. Лікар зможе надати індивідуальні поради та рекомендації для зняття симптомів.

Раніше ми повідомляли, що науковці знайшли спосіб зменшити біль без ліків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!