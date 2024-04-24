Одразу три магнітні бурі атакують Землю до кінця квітня: коли чекати на небезпеку

До кінця квітня на Землі очікується одразу три потужні магнітні бурі помаранчевого рівня небезпечності. Їхня сила становитиме 4 бали.

Згідно з даними сервісу Meteoagent, з 25 по 27 квітня включно прогнозуються чотирибальні геомагнітні шторми. Вони знизять свою небезпеку з 28 квітня до трьох балів.

Коли магнітні бурі

Магнітні бурі квітень 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнітні бурі квітень 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі - це тимчасові коливання магнітного поля Землі, які викликаються викидами сонячної речовини. Ці викиди можуть впливати на роботу електроприладів, а також негативно впливати на самопочуття людей.

Магнітні бурі бувають різної інтенсивності. Слабкі бурі зазвичай не мають помітного впливу на людей. Середні бурі можуть викликати погіршення самопочуття у метеозалежних людей. Сильні бурі можуть негативно впливати на самопочуття навіть у здорових людей.

Інтенсивність магнітної бурі вимірюється в індексах. Чим вищий індекс, тим сильніша буря.

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Як магнітні бурі впливають на людину?

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто має хронічні захворювання.

Ось деякі з найпоширеніших симптомів:

Головний біль

Запаморочення

Нудота

Слабкість

Підвищена дратівливість

Порушення сну

Болі в м'язах і суглобах

Підвищення або зниження артеріального тиску

Погіршення роботи серця

Загострення хронічних захворювань

Що пити під час магнітних бур?

Під час магнітних бур рекомендується пити чисту воду. Вода допомагає вивести з організму токсини та продукти розпаду, а також покращує загальне самопочуття. Можна пити трав'яні чаї. Ромашка, м'ята, меліса, шипшина та інші трави мають заспокійливий ефект, допомагають зняти головний біль і нормалізувати тиск.

Фруктові та овочеві соки теж допоможуть покращити самопочуття. Свіжовичавлені соки багаті на вітаміни та мінерали, які необхідні для підтримки імунітету та покращення самопочуття. Компоти з сухофруктів також є джерелом вітамінів і мінералів, а також мають легкий сечогінний ефект, що може бути корисно при підвищеному тиску Морс з журавлини або брусниці має антиоксидантні властивості, а також допомагає знизити тиск і покращити роботу серця.

Важливо також:

Відмовитися від вживання алкогольних напоїв та кави. Ці напої можуть посилювати негативний вплив магнітних бур на організм.

Обмежити вживання жирної та солодкої їжі. Ця їжа може призвести до погіршення самопочуття.

Дотримуватися режиму дня та висипатися. Це допоможе організму впоратися зі стресом, який викликають магнітні бурі.

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