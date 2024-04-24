Одразу три магнітні бурі атакують Землю до кінця квітня: коли чекати на небезпеку
До кінця квітня на Землі очікується одразу три потужні магнітні бурі помаранчевого рівня небезпечності. Їхня сила становитиме 4 бали.
Згідно з даними сервісу Meteoagent, з 25 по 27 квітня включно прогнозуються чотирибальні геомагнітні шторми. Вони знизять свою небезпеку з 28 квітня до трьох балів.
Коли магнітні бурі
Що таке магнітні бурі?
Магнітні бурі - це тимчасові коливання магнітного поля Землі, які викликаються викидами сонячної речовини. Ці викиди можуть впливати на роботу електроприладів, а також негативно впливати на самопочуття людей.
Магнітні бурі бувають різної інтенсивності. Слабкі бурі зазвичай не мають помітного впливу на людей. Середні бурі можуть викликати погіршення самопочуття у метеозалежних людей. Сильні бурі можуть негативно впливати на самопочуття навіть у здорових людей.
Інтенсивність магнітної бурі вимірюється в індексах. Чим вищий індекс, тим сильніша буря.
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Як магнітні бурі впливають на людину?
Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто має хронічні захворювання.
Ось деякі з найпоширеніших симптомів:
- Головний біль
- Запаморочення
- Нудота
- Слабкість
- Підвищена дратівливість
- Порушення сну
- Болі в м'язах і суглобах
- Підвищення або зниження артеріального тиску
- Погіршення роботи серця
- Загострення хронічних захворювань
Що пити під час магнітних бур?
Під час магнітних бур рекомендується пити чисту воду. Вода допомагає вивести з організму токсини та продукти розпаду, а також покращує загальне самопочуття. Можна пити трав'яні чаї. Ромашка, м'ята, меліса, шипшина та інші трави мають заспокійливий ефект, допомагають зняти головний біль і нормалізувати тиск.
Фруктові та овочеві соки теж допоможуть покращити самопочуття. Свіжовичавлені соки багаті на вітаміни та мінерали, які необхідні для підтримки імунітету та покращення самопочуття. Компоти з сухофруктів також є джерелом вітамінів і мінералів, а також мають легкий сечогінний ефект, що може бути корисно при підвищеному тиску Морс з журавлини або брусниці має антиоксидантні властивості, а також допомагає знизити тиск і покращити роботу серця.
Важливо також:
- Відмовитися від вживання алкогольних напоїв та кави. Ці напої можуть посилювати негативний вплив магнітних бур на організм.
- Обмежити вживання жирної та солодкої їжі. Ця їжа може призвести до погіршення самопочуття.
- Дотримуватися режиму дня та висипатися. Це допоможе організму впоратися зі стресом, який викликають магнітні бурі.
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