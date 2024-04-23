Одразу чотири магнітні бурі очікуються до кінця тижня: небезпечні дати

Змінився календар магнітних бур на кінець квітня 2024 року. Стало відомо, що небезпечних періодів буде більше.

Згідно з даними сервісу Meteoagent, вже 23 квітня на Землі триває чотирибальний геомагнітний шторм. Він припиниться 24 квітня. Однак з 25 по 27 квітня настане новий небезпечний період – чотирибальна магнітна триватиме три доби.

Магнітні бурі: календар

Чи є сьогодні магнітні бурі. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Що таке магнітні бурі

Це тимчасові збурення магнітного поля Землі, які виникають через викиди сонячного вітру. Ці викиди можуть посилювати магнітне поле Землі, а іноді й послаблювати його.

Вплив магнітних бур на здоров'я людини

Деякі люди відчувають погіршення самопочуття під час магнітних бур, тоді як інші не помічають жодних змін.

Ось деякі з симптомів, які можуть виникати під час магнітних бур:

Головний біль

Запаморочення

Нудота

Втома

Дратівливість

Порушення сну

Біль у м'язах і суглобах

Загострення хронічних захворювань

Найбільш схильні до впливу магнітних бур люди похилого віку, з хронічними захворюваннями та метеозалежністю, вагітні жінки та діти.

Як зменшити вплив магнітних бур:

Дотримуватися режиму дня та здорового способу життя. Спати достатньо. Їсти здорову їжу. Пити багато води. Уникати стресу. Приймати контрастний душ. Займатися спортом. Приймати вітаміни та мінерали.

Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття під час магнітних бур, рекомендується звернутися до лікаря.

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