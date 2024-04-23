Одразу чотири магнітні бурі очікуються до кінця тижня: небезпечні дати
Змінився календар магнітних бур на кінець квітня 2024 року. Стало відомо, що небезпечних періодів буде більше.
Згідно з даними сервісу Meteoagent, вже 23 квітня на Землі триває чотирибальний геомагнітний шторм. Він припиниться 24 квітня. Однак з 25 по 27 квітня настане новий небезпечний період – чотирибальна магнітна триватиме три доби.
Магнітні бурі: календар
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Що таке магнітні бурі
Це тимчасові збурення магнітного поля Землі, які виникають через викиди сонячного вітру. Ці викиди можуть посилювати магнітне поле Землі, а іноді й послаблювати його.
Вплив магнітних бур на здоров'я людини
Деякі люди відчувають погіршення самопочуття під час магнітних бур, тоді як інші не помічають жодних змін.
Ось деякі з симптомів, які можуть виникати під час магнітних бур:
- Головний біль
- Запаморочення
- Нудота
- Втома
- Дратівливість
- Порушення сну
- Біль у м'язах і суглобах
- Загострення хронічних захворювань
Найбільш схильні до впливу магнітних бур люди похилого віку, з хронічними захворюваннями та метеозалежністю, вагітні жінки та діти.
Як зменшити вплив магнітних бур:
- Дотримуватися режиму дня та здорового способу життя.
- Спати достатньо.
- Їсти здорову їжу.
- Пити багато води.
- Уникати стресу.
- Приймати контрастний душ.
- Займатися спортом.
- Приймати вітаміни та мінерали.
Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття під час магнітних бур, рекомендується звернутися до лікаря.
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